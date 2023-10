18 zile. Atat a stat in doua pușcarii germane un medic roman, tata a doi copii minori, care, la inceputul acestei luni, a calcat pentru prima oara in viața sa in Germania. Acuzat pe nedrept de catre autoritațile judiciare de la Berlin de savarșirea unor presupuse infracțiuni economice ce datau din anul 2020, medicul a fost arestat chiar de la momentul aterizarii avionului cu care calatorise din Romania. Cum s-a ajuns la o asemenea aberație? Simplu, medicului roman i s-a furat identitatea. Incatușat de nemți ca ultimul infractor, legat cu lanțuri la picioare, interogat fara a fi asistat de un avocat,…