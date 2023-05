Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca vor fi organizate greve de avertisment, la nivel federal, care vor afecta serviciile de transport feroviar regionale si pe distante lungi, operate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca principalele sindicate elene au anuntat organizarea unei greve generale, joi, cu durata a 24 de ore. Transportul terestru, cursele maritime, dar și zborurile vor fi afectate,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca pe 9 si 10 martie va avea loc o greva generala in toate domeniile de servicii publice belgiene, context in care sunt asteptate