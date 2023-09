MAE a emis atenționare de călătorie pentru Grecia. Cod roșu pentru ciclonul Daniel MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY), pe fondul intensificarii efectelor ciclonului „Daniel”, a emis un nou cod roșu de vreme nefavorabila, care va afecta majoritatea regiunilor, pana joi. Aversele insemnate cantitativ de ploaie, insoțite de descarcari electrice, intensificari ale vantului, inundații, scaderi bruște de temperatura – de 6 pana la 8 grade Celsius, se vor manifesta pe intreg teritoriul țarii, astfel: Miercuri: ploi abundente și furtuni se vor inregistra in regiunile Epir, Tesalia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

