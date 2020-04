Stiri pe aceeasi tema

- In contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca in cursul zilei de ieri au fost repatriati 117 cetateni romani care se aflau pe teritoriul Frantei (42 de cetateni), Belgiei (34 de cetateni) si Olandei (41 de cetateni), ca urmare a demersurilor facute…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca vineri au revenit in tara 330 de cetateni romani care se aflau in Spania, repatrierea fiind asigurata cu doua curse aeriene, dinspre Barcelona si dinspre Madrid, operate de o companie privata. ‘In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea…

- Un numar de 330 de cetateni romani aflati in Spania au fost repatriati, vineri, cu doua curse aeriene de la Barcelona si Madrid, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). De asemenea, au fost repatriati in siguranta 41 de cetateni spanioli.

- In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani nerezidenti, aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile adoptate de alte state in contextul gestionarii pandemiei de COVID 19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza…

- Alti 365 de cetateni romani care se aflau temporar in Italia si care nu mai aveau posibilitati reale de a ramane in acea tara au fost repatriati cu doua curse aeriene tip charter, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- In continuarea demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani, nerezidenți, care sunt lucratori sezonieri, afectați de restrangerea drastica a activitaților economice…

- Criza COVID-19 (coronavirus). In continuarea demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani, nerezidenți, care sunt lucratori sezonieri, afectați de restrangerea…

- Patru cetateni romani din zona de focar a infectiei cu coronavirus din China au fost repatriati, sambata si duminica, prin activarea mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Unul dintre cetatenii romani a fost repatriat cu un zbor organizat…