- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca, vineri, au revenit in țara alți 394 de romani, care au fost blocați la bordul vaselor de croaziera din America de Nord, ca urmare a masurilor luate din cauza...

- Un numar de 347 de cetateni romani care se aflau in Spania temporar au revenit in tara, vineri, ca urmare a demersurilor comune ale ministerelor de Externe, Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si de Interne, informeaza MAE. "In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța revenirea in țara a 306 cetațeni romani de pe vasele de croaziera din America de Nord, prin Croația, care au fost blocați in strainatate din cauza restricțiilor impuse in contextul pandemiei, informeaza, joi, MAE.„In continuarea demersurilor intreprinse…

- Un numar de 20 de cetateni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Liban si 10 cetateni romani care se aflau pe teritoriul Regatului Hasemit al Iordaniei au revenit joi in tara, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). "In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca un numar de 140 de cetateni romani au revenit, sambata, in tara cu o cursa aeriana speciala, ca urmare a demersurilor comune intreprinse de MAE, Ministerul Transporturilor si Ministerul Afacerilor Interne."In continuarea demersurilor intreprinse…

- Un grup de 190 de cetateni romani a fost repatriat, in aceasta seara, din Roma (Italia), cu o cursa aeriana, tip charter, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ”In continuarea demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor…

