Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca trei romani au fost prinși in carambolul provocat de furtuna de praf din Ungaria, iar unul dintre ei se afla in stare grava. Cinci dube, șase camioane și 37 de mașini au fost implicate in carambolul produs, sambata, pe Autostrada M1, care face legatura intre Budapesta și Austria. „Ambasada Romaniei la Budapesta a fost notificata de catre un cetațean roman, prin intermediul numarului de telefon de urgența, cu privire la un accident rutier, produs la data de 11 martie 2023, in jurul orelor 14:25, pe autostrada M1 din Ungaria, intre localitațile Tatabanya…