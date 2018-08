Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Venezuela a ordonat miercuri arestarea opozantului Julio Borges, fost presedinte al parlamentului, pentru presupus complot in vederea asasinarii presedintelui Nicolas Maduro intr-un atac cu drone cu explozibil la o manifestare desfasurata in weekend, transmit Reuters si EFE. Maduro…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat pe Julio Borges, un lider al opozitiei, ca ar fi pus la cale presupusa tentativa de asasinat asupra sa, acuzatii negate de Borges care a adaugat ca presupusul complot este o "farsa" creata cu scopul persecutarii celor care se opun regimului Maduro.

- Adunarea constituanta din Venezuela va declansa miercuri un proces care vizeaza traducerea in justitie a deputatilor acuzati ca sunt implicati in presupusul atac cu drone asupra presedintelui Nicolas Maduro de sambata, a anuntat marti acest for legislativ care dispune de puteri nelimitate, relateaza…

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a cerut marti deschiderea unei anchete impartiale asupra exploziilor unor drone care s-au produs sambata la Caracas, incident despre care presedintele Nicolas Maduro spune ca a reprezentat un atentat la viata sa, relateaza AFP. Intr-o…

- Sase oameni suspectati ca ar fi participat la tentativa de asasinat asupra presedintelui din Venezuela, Nicolas Maduro, au fost arestati. Unul dintre indivizii retinuti e banuit ca a fost implicat intr-un atac armat comis, anul trecut, la o baza militara din orasul Valencia.

- Un misterios grup rebel care ar fi compus din civili si militari a revendicat atentatul care l-ar fi vizat sambata pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro, potrivit unui comunicat difuzat pe retelele sociale, informeaza DEFENSE ROMANIA. Textul mesajului este foarte dur și aduce acuze grave…

- Tentativa de asasinat televizata in direct in Venezuela. Drone incarcate cu explozibil au fost detonate la doar cativa metri de locul unde presedintele Nicolas Maduro sustinea un discurs. Liderul de la Caracas si prima doamna, desi speriati de explozie, au scapat nevatamati.

- Sapte militari au fost raniti in atentat si spitalizati, a anuntat ministrul, Jorge Rodriguez. "Este vorba despre un atentat impotriva persoanei presedintelui Nicolas Maduro", a declarat Rodriguez dupa incidentul in timpul caruia Maduro, in direct la televiziunea de stat, si-a intrerupt…