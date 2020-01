Madrilenii ocupă Jeddah Formatia Atletico Madrid, locul doi in editia trecuta a campionatului Spaniei, s-a calificat, joi, in finala Supercupei, trecand in semifinale de campioana FC Barcelona, scor 3-2. Dupa o prima repriza dominata de Barcelona, formatia condusa de Diego Simeone, a deschis scorul in chiar primul minut de dupa pauza, prin Koke. In frunte cu Messi, catalanii au reluat atacurile si au egalat dupa cinci minute, prin Messi, cu un sut de la 16 metri la capatul unei actiu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

