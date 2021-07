Stiri pe aceeasi tema

- Plaurii artificiali, conceputi de Centrul de Cercetari Subacvatice din judetul Covasna si lansati la sfarsitul saptamanii trecute pe lacul de la Reci, ar putea fi folositi si pentru imbunatatirea calitatii apei rezultate din statiile de epurare, afirma directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA)…

- In urma cu un an, la 17 iulie 2020, a trecut la cele vesnice arhivistul si istoricul targmuresan Ioan RANCA. S-a nascut la Aiud. Dupa absolvirea Facultații de Istorie din cadrul Universitații clujene, in 1955, se intoarce in orașul natal unde i se incredințeaza conducerea nou inființatei Filiale a…

- Trupa INEFFABLE, formata din patru tineri artisti din Miercurea Ciuc, isi va lansa noul album printr-un concert VR360 (Virtual Reality), proiectul fiind, potrivit initiatorilor, o premiera la nivel mondial. Filmarile pentru acest concert au fost realizate recent la Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu…

- Solicitarea certificatelor de vaccinare si vindecare trebuie facuta cu cel putin cinci zile lucratoare inainte de momentul utilizarii, a anuntat Ministerul Sanatatii. „Pentru certificatele de vaccinare si vindecare, solicitarea de eliberare prin portal trebuie realizata de catre solicitant cu cel putin…

- Ziua internationala a lumanarilor aprinse (The International AIDS Candlelight Memorial) este marcata, in 2021, la 16 mai, fiind organizata anual, in a treia duminica din luna mai, incepand din 1983, potrivit site-ului dedicat acestei zile, https://gnpplus.net/. Aceasta zi nu reprezinta doar un moment…

- La 9 mai 2021 este sarbatorita Ziua Nationala a Portului Traditional din Romania. Camera Deputatilor, for decizional, a adoptat la 22 aprilie 2015 propunerea legislativa privind instituirea acestei zile, respectiv Legea 102/2015, publicata in Monitorul Oficial la 13 mai 2015, care prevede ca aceasta…

- Asociația GAL Sepsi a prezentat presei, in data de 29 aprilie a.c., raportul activitaților pe anul 2020 și noile directive strategice ale organizației. Timea Veres Nagy – managerul de proiect, a relatat cele mai importante rezultate ale anului precedent și anume: incheierea cu succes a trei apeluri…

- Barbu Stefanescu Delavrancea a fost scriitor, avocat, membru al Academiei Romane si primar al Capitalei. S-a nascut la 11 aprilie 1858. Tragandu-se dintr-o familie de obarsie vranceana, Delavrancea era al noualea copil al carutasului Stefan Tudorica Albu, care isi parasise tinutul si se stabilise in…