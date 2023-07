Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea familiei și a prietenilor este cel mai bun medicament, spune Madonna, care anunța, pe contul sau de Instagram, ca a ieșit din spital, iar cand a fost „la pamant”, copiii au fost langa ea, informeaza Mediafax.„Dragostea din partea familiei și a prietenilor este cel mai bun medicament. O…

- Dragostea familiei și a prietenilor este cel mai bun medicament, spune Madonna, care anunța, pe contul sau de Instagram, ca a ieșit din spital, iar cand a fost „la pamant”, copiii au fost langa ea.

- La o luna dupa ce Madonna a fost spitalizata la Terapie Intensiva dupa ce a suferit o infecție bacteriana, regina muzicii pop reflecteaza asupra modului in care cei dragi o ajuta sa se vindece, noteaza CNN.

- Cantareata americana Madonna, 64 de ani, a transmis duminica, 30 iulie, un mesaj in care a mulțumit familiei și prietenilor pentru sprijinul aratat, dupa ce luna trecuta a fost spitalizata cu „infectie bacteriana grava”, transmite CNN.„Dragostea din partea familiei și a prietenilor este cel mai bun…

- Madonna se recupereaza dupa o „infectie bacteriana grava". Potrivit agentului sau, Madonna a fost internata la terapie intensiva pe 24 iunie si a fost nevoita sa-ți amane noul turneu care urma sa inceapa la jumatatea lunii iulie in Canada.

- Mari emoții pentru fanii Madonnei, care abia așteptau sa o vada pe scena, in turneul programat sa inceapa luna viitoare. Din pacate, au primit o veste nedorita, aceea ca „Regina muzicii pop” a ajuns in grija medicilor. Probleme de sanatate pentru celebra cantareața in varsta de 64 de ani. S-a aflat…

- Cantareata americana Madonna, 64 de ani, a fost spitalizata pe 24 iunie cu „infectie bacteriana grava” pentru care a trebuit sa-si amane noul turneu ce urma sa inceapa din 15 iulie in Canada, a anunțat miercuri, 28 iunie, agentul sau, citat de The Guardian.„Sambata, 24 iunie, Madonna a dezvoltat o infecție…

- Madonna este internata la Terapie Intensiva și a anulat turneul mondial, care urma sa inceapa luna viitoare in Canada. Managerul vedetei, Guy Oseary, a explicat ca sambata, 24 iunie, Madonna a dezvoltat o infecție bacteriana grava, fiind internata acum la Terapie Intensiva. „Starea ei de sanatate se…