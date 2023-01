Madonna face un turneu mondial pentru a marca 40 de ani de carieră. Țările europene în care va avea concerte Starul pop mondial Madonna, 64 de ani, a anuntat marti ca va marca patru decenii de cariera cu un turneu intre iulie si decembrie in America de Nord si Europa, scrie AFP. Din 15 iulie, cu bilete puse in vanzare incepand de vineri, sunt 35 de date de concert care vor avea loc incepand din Vancouver in Canada pana in Las Vegas, trecand prin toate marile orase din America de Nord (Los Angeles, New York, Houston, Chicago, Toronto, Montreal ...), potrivit unui comunicat publicat pe site-ul artistei. „Celebration Tour” va traversa Atlanticul in octombrie pentru concerte la Londra, Paris,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Madonna va sustine concerte in 35 de orase, incepand cu Vancouver pe 15 iulie. Dupa o serie de concerte in America de Nord, turneul va continua in Europa si se va incheia la Amsterdam pe 1 decembrie.

- Planurile referitoare la deschiderea Hotelului de Gheata de la Balea Lac raman neschimbate, primii vizitatori fiind asteptati in Ajunul Craciunului, informeaza Mesagerul de Sibiu . Conditiile meteorologice inregistrate in ultima saptamana au fost bune si stratul de zapada suficient de gros pentru a…

- Premiera in cadrul reality show-ului matrimonial Mireasa, in editia speciala difuzata chiar de ziua Antena 1, pe 29 noiembrie, de la ora 14:00. Gazda emisiunii, Simona Gherghe, ii va invita pe telespectatori sa descopere cum motto-ului sezonului – iubirea ca-n filme – se traieste in 5 orase din Europa.…

- Sase case din Aroneanu stau in calea avioanelor care vin la aterizare. Desi au fost construite inaintea noii piste, ele se regasesc in studiile de obstacolare recente care au dus la cresterea limitelor de vizibilitate pentru piloti. Vremea capricioasa a dat peste cap programul zborurilor pe Aeroportul…

- Portul Constanta a avut anul trecut cea mai puternica crestere in clasamentul principalelor 20 de porturi europene, urcand de pe locul 16 pe locul 11, in conditiile in care cantitatea de marfa manipulata s-a majorat cu 26%, arata datele publicate miercuri de Eurostat.O crestere mai mare a…

- Guvernul german a alocat pentru Ucraina inca un miliard de euro din bugetul de stat pentru 2023, banii fiind destinati apararii impotriva atacurilor cibernetice ruse si strangerii de dovezi care sa ateste savarsirea crimelor de razboi, relateaza Reuters.Germania a fost acuzata ca nu si-a intensificat…

- Directorul general Volkswagen, Thomas Schaefer, a declarat ca gigantul german va produce in Europa numai masini electrice, din 2033.Schaefer a spus ca in urmatorul deceniu marca VW va reduce numarul de modele oferite, pentru a se concentra pe modelele de baza, cu scopul de a creste marja de…

- Compania TAROM da startul campaniei ,,Fly PROMO”, ce consta in aplicarea unor tarife speciale, care incep de la 119 euro, pentru anumite zboruri efectuate in perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2022 (data ultimului retur). Potrivit unui comunicat al companiei, oferta consta in achizitionarea de bilete…