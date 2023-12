Stiri pe aceeasi tema

- In spiritul sarbatorilor de iarna, Madi și Sergiu, cuplul care a fermecat telespectatorii in sezonul 8 al emisiunii martimoniale "Mireasa", continua sa impartașeasca momente dulci și pline de iubire, demonstrand ca adevarata victorie a fost faptul ca ei s-au gasit.

- Mama Laurei Cosoi s-a stins din viața și a lasat multa durere in urma sa. Aceasta a invins cancerul la colon in urma cu doi ani, dupa mai mulți ani in care s-a luptat neincetat cu boala crunta. O imagine emoționanta cu doamna Ligia și una dintre nepoatele sale a fost publicata pe rețelele de socializare…

- S-a zvonit ca s-ar fi desparțit, dupa ce și-au șters pozele de cuplu și dupa ce a confirmat ca este un barbat singur, dar tot alaturi de iubita din casa Mireasa și-a gasit liniștea. Doi foști concurenți s-au afișat, de curand, impreuna, punand punct tuturor speculațiilor legate de separare.

- Sese și Giovana sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit parinți pentru prima data și nu ezita sa arate acest lucru și fanilor. Familia lor s-a marit in luna mai a acestui an, iar sarbatorile din acest an vor fi cu totul speciale, caci va fi primul Craciun alaturi de fetița lor.

- In sectorul 4 al Bucureștiului, mai exact pe strada Mariuca nr. 14, ANAF deține un magazin care merita o vizita și despre care jurnaliștii Puterea au decis sa va spuna mai multe detalii - ce se poate gasi acolo, la ce prețuri și daca merita un drum pana acolo.Mulți bucureșteni se așteapta sa gaseasca…

- Madi și Sergiu au radiat de fericire la Roma, dupa ce concurentul de la Mireasa a luat o decizie importanta in viața lui. Sergiu a ales sa-și ceara iubita in casatorie intr-un mod special, iar acest lucru a fost știut doar de el și nu a vrut sa-l dezvaluie la nimeni.

- Fostul iubit al Anamariei Prodan trece prin clipe grele in acest moment. Celebrul om de afaceri a fost reținut de poliție, dupa ce au fost facute descoperiri grave in cazul lui. La scurt timp dupa cele intamplate, impresara a publicat o imagine care a ridicat multe semne de intrebare. Vedeta sufera…

- In ediția din data de 20 octombrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, in așteptarea galei, Ana i-a cerut sfaturi lui Daniel cu privire la nominalizari, deși acest fapt contravine regulamentului. Totodata, și alți concurenți au discutat despre eliminari. Iata cine sunt cei ce și-au pierdut imunitatea!