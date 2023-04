Stiri pe aceeasi tema

- In Joia Mare, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, Inalt prea Sfințitul Parinte Casian, a savarșit la Catedrala din Galati, ritualul spalarii picioarelor. Gestul este o actualizare a Cinei cea de Taina, cand mantuitorul a spalat picioarele ucenicilor sai.

- Joia Mare este a patra zi din Saptamana Patimilor și mai este cunoscuta drept Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagra, Joimarita. Este ziua in care se vopsesc ouale roșii și este o zi incarcata cu tradiții și obiceiuri. In aceasta zi se praznuiește spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina…

- Este Saptamana Patimilor, ultima saptamana din Postul Paștelui 2023 și perioada de dinaintea Invierii Lui Iisus. Joia Mare, la fel ca celelalte zile din Saptamana Patimilor, este o zi cu o importanta incarcatura spirituala și religioasa. Numita și Joia Neagra sau Joia Patimilor, aceasta este ziua care…

- Joia Mare mai este denumita și Joia Patimilor sau Joia Neagra. Este o zi importanta, care ne aduce aminte de momentul in care Mantuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor, fiind indemnați la smerenie. Ce se face in Joia Mare și ce tradiții și obiceiuri sunt respectate, aflați in randurile urmatoare.…

- Joia Mare din Saptamana Patimilor are o importanta incarcatura spirituala și religioasa pentru credincioși. Saptamana Mare, numita și Saptamana Sfanta sau Saptamana Patimilor, reprezinta o perioada de smerenie și curațare spirituala pentru credincioș. In aceasta zi preoții indeamna la post, rugaciune…

- Papa Francisc, sensibil la lumea inchisorilor, a celebrat traditionala slujba de Joia Mare si a spalat picioarele a 12 tineri detinuti, intre care un roman, intr-o inchisoare pentru minori din Roma, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Marți, 14 februarie 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Incepand cu ora 09.00, acesta a savarșit slujba de tarnosire a capelei cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, situata la parterul unitații de…

- FOTO| IPS Irineu a oficiat slujba de tarnosire a capelei din incinta Colegiului National Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia IPS Irineu a oficiat slujba de tarnosire a capelei din incinta Colegiului National Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia In cursul zilei de marți, 14 februarie 2023, Inaltpreasfințitul…