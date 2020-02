Stiri pe aceeasi tema

- Marc Anthony este „foarte mandru” de fata lui de 11 ani, Emme, dupa prestația pe care a avut-o aceasta alaturi de mama ei, Jennifer Lopez, in timpul pauzei de jumatate de ora a Super Bowl, noteaza contactmusic.com. Cantaretele de origine latino-americana Shakira si Jennifer Lopez au oferit, duminica…

- Cea de-a 54-a ediția a Super Bowl se disputa luni, de la ora 01:30 (ora Romaniei), pe Hard Rock Stadium din Miami Gardens, Florida, intre San Francisco 49ers și Kansas City Chiefs. Se anunța un meci special. Caștigatoarea va intra in istorie ca fiind campioana celui de-al 100-lea sezon din NFL.Imn național…