Mădălina Ghenea, apariție rară alături de fiica sa (FOTO) Frumoasa Madalina Ghenea apare foarte rar in fotografii pulice alaturi de fiica sa, Charlotte. Fetița Madalinei Ghenea ii moștenește frumusețea mamei sale. Madalina Ghenea a postat, pe contul sau de Instagram, o fotografie alaturi de Charlotte, fiica sa. Asemanarea dintre cele doua este izbitoare. Madalina Ghenea a petrecut o vacanța de vis in Dubai alaturi de fiica sa Cine este Madalina Ghenea Madalina Ghenea – nascuta in Slatina – este o actrița romanca, care și-a inceput cariera ca fotomodel. Inca de la o varsta frageda a fost in lumina reflectoarelor, participand la celebra emisiune tv „Tip… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

