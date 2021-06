Stiri pe aceeasi tema

- ​Sportiva de la tir cu arcul, Madalina Amaistroaie a câstigat competitia de calificare de la Paris si va participa la prima ei editie de Jocuri Olimpice.Potrivit COSR, Madalina (18 ani), legitimata la CSS Radauti si CSM Suceava si eleva a antrenorilor Ioana Covaliu si Andrei Danila, este…

- Sorana Cirstea, locul 61 in clasamentul WTA, a fost invinsa de Barbora Krejcikova, locul 38 WTA, in doua seturi, in finala turneului WTA de la Strasbourg, transmite Gazeta Sporturilor. Sportiva din Cehia, Barbora Krejcikova, a castigat primul titlu din cariera la simplu, dupa ce a trecut de Sorana Cirstea…

- Simona Halep a revenit vineri dupa-amiaza la București, dupa accidentarea musculara suferita la Roma. Sportiva din Romania este dezamagita ca s-a accidentat chiar in momentul in care se afla in varf de forma și și-a schimbat obiectivul. „Simo” iși dorește acum sa cucereasca o medalie la Jocurile Olimpice…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 3 mondial, are șanse foarte mici sa participe la Roland Garros, turneu de Grand Slam care va incepe pe 30 mai, din cauza rupturii musculare suferite la gamba stanga in timpul meciului cu Angelique Kerber, miercuri, 12 mai, la Roma, scrie site-ul Gazeta Sporturilor . Campioana…

- Simona Halep nu a depașit complexul semifinalelor de la WTA Stuttgart și a parasit competiția in aceeași faza și in acest an, dupa infrangerea drastica cu Sabalenka. La finalul partidei, Simona a declarat ca adversara ei a jucat aproape perfect și ca nu iși poate reproșa prea multe lucruri. „Nu cred…

- Madalina Amaistroaie, sportiva cu dubla legitimare CSȘ Radauți – CSM Suceava, a participat recent la Grand Prix-ul European de tir cu arcul pentru seniori, din Antalya. Clasarea pe locul 4 din 85 de participanți este un rezultat foarte bun, in condițiile in care Madalina are varsta de doar 18 ...

- Emblematicul „Stade de France”, una dintre cele mai importante arene sportive pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Paris 2024, va deveni, luna viitoare, un centru major de vaccinare Covid-19. Oficialii din Saint-Denis și agenția regionala de sanatate mai trebuie sa stabileasca doar ziua pentru…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR) a anunțat, marți, ca spadasina Ana Maria Popescu s-a calificat la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, dupa ce a incheiat pe primul loc in ierarhia mondiala.Ana Maria Popescu va reprezenta Romania in proba de scrima la Jocurile Olimpice pentru a 5-a oara in cariera.…