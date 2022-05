Macron vrea revizuirea tratatelor UE. România şi alte 12 state se opun Romania si alte 12 state din Uniunea Europeana se opun revizuirii tratatelor UE, asa cum si-ar dori presedintele francez Emmanuel Macron si Parlamentul European. Macron a propus sa discute despre asta la summitul UE din iunie. "Va trebui sa ne reformam textele, este evident. Una dintre caile acestei reforme este convocarea unei conventii de revizuire a tratatelor. Este o propunere a Parlamentului European si o aprob", a declarat presedintele francez. De asemenea, seful statului francez si-a exprimat dorinta de a crea o "comunitate politica europeana" care ar putea include Ucraina, Georgia sau… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe țari din Uniunea Europeana au oprit luni, 9 mai, posibilitatea de a modifica tratatele europene dupa Conferința pentru Viitorul Europei - care se incheie astazi - pentru a gazdui propunerile pe care 800 de cetațeni europeni le-au formulat cu privire la direcția pe care ar trebui sa o ia…

- O treime dintre tarile membre ale Uniunii Europene se opun lansarii unei proceduri de schimbare a tratatelor europene, asa cum doreste Parlamentul European, potrivit unui document consultat luni de AFP. Textul a fost semnat de Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Slovenia…

- Satele membre recunosc ca se confrunta cu resurse financiare limitate pentru a-i ajuta pe refugiatii ucraineni. Statele membre subliniaza, de asemenea, probleme in implementarea proiectelor politicii de coeziune, din cauza dificultatilor din lantul de aprovizionare si a altor provocari. Letonia, Bulgaria,…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au urcat cu 9,4% in zona euro si cu 10% in UE, in trimestrul patru din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria,…

- Romania a fost reclamata la Curtea de Justiție a UE pentru nerespectarea Codului de comunicații electronice. Sesizarea impotriva Romaniei a fost depusa de Comisia Europeana. „Comisia Europeana a sesizat astazi, 6 aprilie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Romania, Spania, Croația,…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a suspendat Rusia si Belarus din activitatile consiliului, alaturandu-se astfel membrilor Consiliului Statelor de la Marea Baltica (CBSS), transmite, sambata, Reuters. “Aceasta decizie face parte din raspunsul unitar al UE si al partenerilor sai la invazia Rusiei in Ucraina…

- Romania sprijina pe deplin integrarea Ucrainei, precum și a Republicii Moldova și Georgiei, in Uniunea Europeana, a transmis președintele Klaus Iohannis, marți dimineața, pe Twitter. „Romania sprijina pe deplin integrarea Ucrainei, precum și a Republicii Moldova și Georgiei, in Uniunea Europeana. Locul…

- „Ca urmare a restrictiilor privind spatiul aerian instituite de autoritatile europene, Aeroflot isi suspenda din 28 februarie 2022 si pana la o noua notificare zborurile catre toate destinatiile europene", se arata intr-un comunicat al companiei rusesti, emis duminica seara.Uniunea Europeana a anuntat…