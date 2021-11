Macron: Vom relansa, pentru prima dată în zeci de ani, construcția de reactoare nucleare în țara noastră Președintele Emmanuel Macron a anunțat marți ca Franța va construi noi reactoare nucleare pe teritoriul sau, amânând totuși detaliile, potrivit AFP.

&"Vom relansa, pentru prima data în zeci de ani, construcția de reactoare nucleare în țara noastra și vom continua sa dezvoltam energiile regenerabile&", a spus el într-un discurs televizat.

El nu a dat însa mai multe detalii deocamdata asupra graficului sau asupra tipului de reactor avut în vedere sau asupra amplasarii instalatiilor.

Aceasta &"pentru a garanta independența energetica a Franței, pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de grau ale Uniunii Europene ar putea depasi pragul de 11 milioane de tone pana la finele acestei luni, sustine Nathan Cordier, analist la firma de consultanta Agritel. Un astfel de volum ar fi cu 25% peste cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut si de asemenea cea mai ridicata…

- Cerere mare pe piața internationala pentru graul produs in UE, pe fondul recoltelor slabe obținute in multe state mari exportatoare. De pe urma acestei situației a avut de caștigat și Romania, care domina vanzarile de grau pe piata din Egipt, transmite Bloomberg. Tarile din intreaga lume cumpara cantitati…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, sâmbata, la împlinirea a 40 de ani de la abolirea pedepsei cu moartea în Franta, ca vrea organizarea unei reuniuni la cel mai înalt nivel pentru a-i convinge pe liderii tarilor care înca pun în aplicare astfel de pedepse,…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut miercuri Frantei, recurgând la o exprimare în ''frangleza'', sa-si revina dupa ce si-a exprimat furia fata de pactul de securitate în Indo-Pacific încheiat între SUA, Australia si Regatul Unit, relateaza AFP si dpa,…

- Furia din Franța nu scade dupa pierderea mega-contractului de miliarde de dolari pentru vanzarea de submarine catre Australia. Dar, in timp ce Parisul striga „tradare”, mulți analiști considera ca decizia Canberrei este mai presus de toate legata de evoluția amenințarii chineze, precum și de poziția…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Romania intervine in scandalul submarinelor nucleare. In aceasta saptamana, miniștrii de externe din țarile membre UE și-au asumat susținerea Franței, in neințelegerile francezilor cu SUA și Australia. Pozitia tarii noastre a fost sustinuta de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu,…

- Grupul auto francez Renault SA intentioneaza sa elimine alte 2.000 de locuri de munca chiar daca va produce noua modele noi la uzinele din Franta, in conditiile in care proprietarul Dacia isi restructureaza operatiunile din Franta si trece la vehiculele electrice, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat duminica ca Franta si Marea Britanie vor prezenta o rezolutie in cadrul reuniunii de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU de luni, consacrate situatiei din Afganistan, in care vor propune crearea unei zone de siguranta in Kabul pentru a incerca sa protejeze…