- Președintele SUA, Joe Biden, anunța ca americanii vor da un ”raspuns covarșitor” teroriștilor Hamas din Fașia Gaza. Biden a explicat ca Israelul are toata dreptatea sa raspunda teroriștilor și sa declanșeze un razboi extrem de dur.”Hamas simbolizeaza cea mai rea parte a terorismului! Hamas simbolizeaza…

- Bombardamentele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…

- Dezbaterea va avea loc in cadrul reuniunii Comunitații Politice Europene - un forum de promovare a cooperarii intre peste 40 de țari, inființat anul trecut in urma invaziei Rusiei in Ucraina, scriu Politico, Reuters și The Guardian.Președintele francez Emmanuel Macron va incerca sa-i convinga pe liderii…

- Peste 120 de ambarcațiuni mici au sosit in Lampedusa in decurs de aproximativ 24 de ore, ridicand numarul persoanelor aflate in centrul de primire local la 7.000 de persoane la un moment dat, scriu Associated Press și Politico. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen ajunge duminica pe insula…

- Puternicul seism, care a facut cel putin 820 de morti in Maroc, conform unui nou bilant facut public sambata de Ministerul marocan de Interne, a suscitat un elan de solidaritate in lume, mai multe tari, intre care si Israelul, propunandu-si ajutorul pentru autoritatile de la Rabat, relateaza AFP.Presedintele…

- Franta intentioneaza sa interzica tigarile electronice de unica folosinta, a anuntat prim-ministrul acestei tari, Elisabeth Borne, intr-un interviu acordat duminica pentru postul radiofonic RTL, informeaza Reuters."Este o chestiune importanta de sanatate publica", a declarat Elisabeth Borne, adaugand…

- La aproape doua luni dupa ce si-a anulat o vizita de stat in Germania, presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit joi pe omologul sau german Frank-Walter Steinmeier la Paris, informeaza vineri dpa, preluata de Agerpres.

- Franta isi va evacua cetatenii din Niger incepand chiar de marti, a anuntat Ministerul francez de Externe, dupa ce presedintele tarii vest-africane, Mohamed Bazoum, a fost rasturnat de la putere de o junta militara, saptamana trecuta, relateaza Reuters. „Evacuarea va incepe chiar azi”, a transmis MAE…