Macron s-a întâlnit cu familia polițistei ucise: "O familie foarte necăjită și foarte demnă" Atacul ucigaș de vineri asupra unui ofițer de poliție de la secția de poliție Rambouillet, lânga Paris, a readus sâmbata amenințarea terorista pe agenda politica din Franța, cu vizita președintelui Emmanuel Macron la familia victimei și o întâlnire de criza a miniștrilor în cauza, potrivit AFP.



Emmanuel Macron s-a deplasat sâmbata în suburbia vestica a Parisului pentru a vizita familia lui Stéphanie M., în vârsta de 49 de ani, ofițerul de poliție - neînarmata - ucisa cu doua lovituri de cuțit la intrarea în secția… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

