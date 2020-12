Stiri pe aceeasi tema

- Premierul irlandez Micheal Martin a fost testat negativ la COVID-19 joi, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Dublin, transmite Reuters. Martin a fost testat ca masura de precautie dupa o intalnire avuta saptamana trecuta cu presedintele francez Emmanuel Macron, care joi…

- Premierul Portugaliei, Antonio Costa, a intrat joi in "izolare preventiva" dupa ce miercuri a avut o intrevedere cu presedintele francez Emmanuel Macron, testat pozitiv pentru COVID-19, a anuntat cabinetul sau, informeaza AFP. Costa va ramane in izolare pana la o "evaluare a nivelului de risc de catre…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a dezvaluit, joi seara, la Antena 3, ca este infectat cu COVID-19. Medicul Alexandru Rafila se afla deja in izolare, dupa ce soția sa a fost diagnosticata cu noul coronavirus."Ma simt bine, sunt in izolare la domiciliu. S-a…

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, este in auto-izolare dupa ce a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, a anuntat Downing Street duminica. Seful guvernului de la Londra, care a fost internat pentru infectie cu coronavirus in aprilie trecut, nu are simptome si continua sa…

- Lucas Pouille a precizat ca este in izolare pentru sapte zile si ca singurul simptom pe care il are este pierderea mirosului, relateaza News.ro.Citește și: Evreii, REVOLTAȚI ca obiectele lui Hitler au fost vandute la o licitație cu 190.000 de euro: 'Contribuie la legitimarea unei culturi a…

- Pilotul Lance Stroll, legitimat la echipa Racing Point, a anuntat, miercuri, ca a fost testat pozitiv dupa Eifel Grand Prix, cursa pe care a ratat-o pentru ca nu se simtea bine. De atunci, Stroll s-a vindecat, anunța news.ro.“Vreau doar sa anunt pe toata lumea ca am fost recent testat pozitiv…

- Alexander Schallenberg, ministrul austriac de Externe, a fost testat pozitiv cu coronavirus și plasat in izolare, a anunțat sambata purtatorul sau de cuvant. Dl. Schallenberg, a informat purtatorul de cuvant, a primit rezultatul testului vineri dupa amiaza. Nu avea pana in acel moment niciun fel de…

- Aflat in izolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata, Marcel Ciolacu a efectuat un test pentru noul coronavirus. “Am fost plecat și am intrat in contact cu o persoana despre care am aflat ca este infectata cu coronavirus. Așa ca respect procedurile și m-am autoizolat. Am efectuat testul…