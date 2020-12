Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a intrat in izolare pana in ajunul Craciunului, dupa ce a participat, cu Emmanuel Macron la o cina de aniversare a OCDE. Sanchez și Macron s-au intalnit, luni, la Paris, potrivit Reuters si Mediafax. Primul ministru al Spaniei va sta in izolare pana in…

- Centrul central de comanda pentru epidemii (CECC) din Taiwan a anuntat miercuri ca patru membri ai trupei de balet clasic din Moscova au fost spitalizati dupa ce au fost testati pozitiv la coronavirus, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Seful CECC si ministru al sanatatii si bunastarii Chen…

- Medicul Alexandru Rafila a intrat in izolare, dupa ce sotia sa a fost testata pozitiv cu COVID-19. Potrivit unor surse din PSD, Alexandru Rafila se afla in izolare, dupa ce sotia sa s-a infectat cu noul coronavirus. Acesta si-a facut testul pentru COVID si asteapta rezultatul.…

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, este in auto-izolare dupa ce a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, a anuntat Downing Street duminica. Seful guvernului de la Londra, care a fost internat pentru infectie cu coronavirus in aprilie trecut, nu are simptome si continua sa…

- Lucas Pouille a precizat ca este in izolare pentru sapte zile si ca singurul simptom pe care il are este pierderea mirosului, relateaza News.ro.Citește și: Evreii, REVOLTAȚI ca obiectele lui Hitler au fost vandute la o licitație cu 190.000 de euro: 'Contribuie la legitimarea unei culturi a…

- Alexander Schallenberg, ministrul austriac de Externe, a fost testat pozitiv cu coronavirus și plasat in izolare, a anunțat sambata purtatorul sau de cuvant. Dl. Schallenberg, a informat purtatorul de cuvant, a primit rezultatul testului vineri dupa amiaza. Nu avea pana in acel moment niciun fel de…

- Un liberal din Brașov a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre secretarul de stat Mihail Veștea. Acesta va sta in izolare 14 zile. ”Da, este adevarat. Am fost confirmat pozitiv. Nu am avut alte simptome decat temperatura. Voi sta izolat 14 zile, timp in care voi repeta testul”,…

