- Intr-un interviu in care vorbește despre reformarea Uniunii Europene, Macron deplange situația din țarile estul continentului și raspandirea regimurilor iliberale. Președintele Franței vorbește și despre situația din Romania spunand ca apreciaza eforturile facute de președintele Iohannis in apararea…

- Justitia din Romania si a atacurile politice la adresa acesteia si-au facut loc si in interviul acordat de presedintele Frantei la implinirea unui an de mandat. Emmanuel Macron l-a laudat pe Klaus Iohannis, care nu isi lasa tara sa ajunga in situatia in care sunt Polonia si Ungaria. In acelasi timp,…

- Satu Mare ar putea avea acces direct la coridorul de transport al viitoarei infrastructuri rutiere „Via Carpatia”. Mai multe state din Europa de Est, printre care și Romania, vor sa construiasca impreuna o axa rutiera care sa lege Lituania de Grecia. Proiectul a obținut adeziunea a șapte țari: Lituania,…

- Ex-parlamentarul UDMR si consilier prezidential, Peter-Eckstein Kovacs, critica apropierea UDMR de coalitia PSD-ALDE si tendinta celor doua forte de a impinge Romania spre zona iliberala, pozitie adoptata deja si promovata de tari precum Polonia si Ungaria.

- Jurnalistul Rareș Bogdan are o reacție dura, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Rareș Bogdan considera ca Romania moare puțin cate puțin și arata ca singurul care mai poate face ceva este președintele Klaus Iohannis.„ROMANIA…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Polonia si Ungaria sunt obligate sa iși revizuiasca planurile privind Europa. Cele doua tari incearca sa contracareze pactul dintre Emmanuel Macron și Angela Merkel si se simt amenințate de proiectul președintelui francez și al cancelarului german pentru a reinnoi și a consolida Uniunea, scrie publicatia…