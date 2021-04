Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ucis cu lovituri de cutit o functionara din cadrul politiei, la Comisariatul din Rambouillet, în Yvelines, dupa care a fost arestat si ranit mortal prin împuscare de catre alti agenti, potrivit procurorului din Versailles si unor surse din cadrul politiei, relateaza News.ro și…

- Franța este in stare de șoc, dupa ce o politista a decedat vineri, 23 aprilie, in urma unui atac cu cuțitul comis de un cetatean tunisian, in varsta de 36 de ani, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Polițista a fost injunghiata la intrarea intr-o sectie de politie din Rambouillet, oras francez…

- O politista a decedat vineri dupa ce a fost injunghiata la intrarea intr-o sectie de politie din Rambouillet, oras francez situat la aproximativ 60 de kilometri sud-vest de Paris, transmite Reuters. Atacatorul a fost arestat, dar a murit ulterior din cauza ranilor provocate de gloantele trase de politisti,…

- Danemarca renunta definitiv la vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19 din cauza efectelor sale secundare „rare, dar grave,” au anuntat miercuri autoritatile sanitare din aceasta tara. Astfel, Danemarca devine prima tara din Europa care renunta la vaccinul produs de AstraZeneca, noteaza Le Figaro. „In…

- Peste sapte francezi din zece sustin noile restrictii impotriva covid-19 anuntate miercuri de catre Emmanuel Macron, dar 46% dintre ei nu intentioneaza sa le respecte scrupulos, arata o ancheta Odoxa-Backbone Consulting realizata pentru Le Figaro si France Info. Emmanuel Macron le-a cerut…

- O victorie a lui Marine Le Pen, un politician considerat de extrema-dreapta, in scrutinul prezidential programat in Franta in anul 2022 ar fi "catastrofa nationala", avertizeaza premierul Jean Castex, conform postului BFMTV si cotidianului Le Figaro, anunța MEDIAFAX. "Perspectiva ca doamna…

- Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a avertizat in legatura cu victoria populistei de dreapta Marine Le Pen, presedinta partidului Adunarea Nationala (RN), la alegerile prezidentiale din Franta programate putin peste un an, relateaza joi DPA. Exista o "probabilitate foarte mare" ca un candidat al partidului…

- Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy a spus, dupa condamnarea sa pentru corupție și trafic de influența, ca este pregatit sa mearga la Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru a-și dovedi nevinovația, daca nu câștiga la apel, în prima sa reacție dupa ce a fost condamnat la 3…