Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta miercuri cu omologul sau american Joe Biden despre criza deschisa intre Paris si Washington vizavi de un contract pentru constructia de submarine cu Australia, a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului francez, Gabriel Attal, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta miercuri cu omologul sau american Joe Biden despre criza deschisa intre Paris si Washington vizavi de un contract pentru constructia de submarine cu Australia, a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului francez, Gabriel Attal, relateaza AFP si Reuters.

- Decizia Canberrei de a anula acest contract de achizitionare a 12 submarine franceze cu propulsie diesel-electrica, in valoare de 56 de miliarde de euro, in favoarea furnizarii unor submarine americane cu propulsie nucleara, a infuriat Parisul. ”Australia nu are nevoie sa-si dovedeasca atasamentul,…

- Premierul britanic Boris Johnson insista asupra ”imensei importante” a relatiei Regatului Unit cu Franta si dragostei ”care nu poate fi smulsa din radacini” a Londrei fata de Paris, in urma furiei franceze de dupa anuntarea unui parteneriat strategic intre Statele Unite, Australia si Marea Britanie…

- Președintele Franței Emmanuel Macron va avea o discuție telefonica cu omologul sau american Joe Biden în urmatoarele zile, pe fondul scandalului submarinelor care a determinat Parisul sa recurga la un gest diplomatic dur și sa își recheme ambasadorul de la Washington, relateaza Reuters.…

- Seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, a vorbit sambata despre criza grava provocata de „torpilarea” unui urias contract de submarine franceze pentru Canberra, denuntand o “minciuna, o duplicitate, o pierdere majora a increderii” si “un dispret” din partea aliatilor Frantei. Potrivit AFP, intrebat…

- ​Franța a negat joi ca a fost avertizata înainte de Statele Unite cu privire la o noua alianța între Washington, Canberra și Londra, care a facut ca Australia sa renunțe la contractul cu Franța și sî achiziționeze submarine cu propulsie nucleara folosind tehnologia americana, scrie…

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP. Acest anunt…