- "Acest rol de dialog cu presedintele rus este ingrat, petrec ore intregi discutand. Cinismul este la ordinea zilei cu ocazia fiecarei discutii, nu este niciodata ceva placut(...) Dar este datoria mea", le-a raspuns el cititorilor jurnalului francez Le Parisien.Seful statului francez a adaugat ca nu…

- Presedintele american Joe Biden l-a numit „macelar” pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul unei intalniri avute sambata, 26 martie, la Varsovia, cu refugiatii ucraineni, in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia.Intrebat de ziariștii prezenți „ce crede despre Vladimir Putin, avand in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut in aceasta seara o intervenție televizata și a declarat ca neonaziștii ucraineni folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei, dar a sustinut ca aceasta se desfasoara “conform planului”. Participand la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a adresat un mesaj pe Twitter rușilor care au curajul sa protesteze fața de razboiul din Ucraina. Mesajul este scris in rusa. “Suntem alaturi de cei care nu vor ca acest razboi nedemn sa fie purtat in numele lor și apara pacea”, a scris in rusa Emmanuel Macron.…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a estimat ca Ucraina nu va putea rezista mult timp in fata ofensivei militare lansata de Rusia si, cu toate ca el este de acord cu sanctiunile europene impotriva Rusiei, nu crede ca acestea il vor descuraja pe presedintele Vladimir Putin. ”Din pacate, este doar o chestiune…

- Rusia a trimis crematorii mobile in Ucraina in urma trupelor militare pentru a ascunde dovezile cu privire la numarul victimelor de pe campul de lupta, susține un oficial britanic. Incineratoarele montate pe vehicule vor fi folosite pentru a ascunde dovezile cu privite la numarul victimelor pe campul…

- Presedintele american Joe Biden a acuzat joi Rusia ca a premeditat atacul lansat in zorii zilei impotriva Ucrainei si ca armata rusa a declansat un asalt neprovocat asupra Ucrainei, transmite Reuters. Liderul SUA a mai spus ca atacul rusesc s-a desfasurat in mare asa cum se banuia ca se va intampla.…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis vineri omologului sau francez Emmanuel Macron ca raspunsurile Occidentului la solicitarile Moscovei privind securitatea nu trateaza principalele motive de ingrijorare ale partii ruse, transmit AFP si Reuters, relateaza Agerpres. ''Raspunsurile…