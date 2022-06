Stiri pe aceeasi tema

- Perspectivele economice globale s-au inrautațit substanțial din februarie 2022, cu o creștere preconizata mai mica și o incertitudine mai mare, potrivit unui raport Euromonitor, transmis cotidianului național “Romania libera”. In scenariul de baza, creșterea PIB real global este de așteptat sa scada…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a intalnit, la sediul MAI, cu omologul sau din Republica Moldova, Ana Revenco, context in care au discutat, printre altele, despre managementul eficient al crizei refugiatilor generate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Potrivit unui comunicat al MAI,…

- Negocierile dintre Ucraina și Rusia ar ar trebui sa aiba ca rezultat restabilirea integritații teritoriale a Ucrainei, a spus președintele Klaus Iohannis, la o declarație de presa comuna cu omologul sau lituanian, Gitanas Nauseda, aflat in vizita la București. El a mai spus ca Romania susține sancțiunile…

- „Republica Moldova este un subiect foarte important in Romania, ne preocupa si pe noi si este evident un subiect care ne preocupa pe ambii. Romania si Germania au cooperat foarte bine in ceea ce priveste relatia cu Republica Moldova. Cred ca lucrurile vor sta in continuare la fel. (…) In ce priveste…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Nicolae Ciuca au vizitat, miercuri, impreuna cu prim-ministrul Belgiei – Alexander De Croo, Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu. „Romania a acționat rapid și eficient. (…) Vom continua eforturile noastre pentru a raspunde robust la orice provocare sau amenințare…

- Acest proprietar rus al hotelului, Mihail Golubtsov, care deține un han confortabil in centrul țarii vecine , din sud-vestul Romaniei, Serbia, spune ca rușinea pe care o simte fața de invazia Ucrainei de catre Rusia l-a convins pe el și familia sa sa primeasca ucraineni care fug de razboi.Proprietarul…

- Politicianul Dorin Chirtoaca, ieri a dezvaluit la un post TV din România ca s-a înscris ca voluntar în armata ucraineana, fiind inclus la moment într-o lista de așteptare, potrivit Sinteza.org. Acesta a ținut sa menționeze ca de la izbucnirea razboiului în statul…

- Orice marfa care intra in Ucraina, pe care Rusia o va considera militara, va deveni ținte legitime ale Rusiei, a declarat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov. „Am precizat foarte clar ca orice marfa care intra in Ucraina pe care o consideram ca poarta arme va deveni o ținta legitima, de pe…