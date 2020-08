Stiri pe aceeasi tema

- Acordul dintre Israel si Emiratele Arabe Unite (UAE) nu va asigura pacea in regiune, a apreciat joi un consilier special in afaceri internationale al presedintelui Parlamentului iranian. Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a salutat in schimb acordul pentru normalizarea relatiilor dintre Israel…

- Mulțimi uriașe și entuziaste l-au primit la Beirut pe Emmanuel Macron, primul șef de stat strain care ajunge la fața locului, la doua zile dupa exploziile soldate cu cel puțin 137 de morți și mii de raniți, noteaza CNN. Libanezii au cerut schimbarea regimului de la Beirut și au cerut ajutorul Parisului,…