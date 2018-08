Macron, avertisment de la un fost ministru de externe britanic Fostul ministru de externe britanic William Hague l-a avertizat pe presedintele francez Emmanuel Macron ca nu este in interesul Frantei sa stea in calea eforturilor britanice de a-si asigura un acord favorabil de Brexit, relateaza marti Press Association. Dupa ce premierul britanic Theresa May si-a scurtat vacanta pentru a se intalni cu Emmanuel Macron la Fort de Bregancon, saptamana trecuta, Hague a conchis ca este clar ca responsabilii guvernului britanic au identificat Franta ca fiind 'principalul obstacol national' in calea unui acord cu UE. Fostul sef al diplomatiei britanice anticipeaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

