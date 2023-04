Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promulgat legea cu privire la reforma sistemului de pensii, care prevede cresterea varstei de pensionare cu doi ani, relateaza sambata AFP si Reuters. Controversatul act normativ, al carui text a fost validat vineri de Consiliul constitutional, a fost publicat…

- Reforma contestata a pensiilor initiata de presedintele francez Emmanuel Macron a trecut vineri prin testul constitutional de rezistenta si poate fi deja promulgata in zilele urmatoare, relateaza Reuters si France Presse. Legislatia, care creste varsta de pensionare de la 62 la 64 de ani, este profund…

- Poliția a fost desfașurata vineri in fața Consiliului Constituțional al Franței, inaintea deciziei cheie a celor noua judecatori privind proiectul de lege care reformeaza sistemul de pensii, inclusiv prin creșterea varstei de pensionare, de teama unor noi proteste care pot degenera in violențe, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a confruntat cu proteste impotriva reformei pensiilor in cursul unei vizite de stat, marti, in Olanda, in timp ce se adresa studentilor cu privire la viitorul Europei, transmit AFP si Reuters. „Unde este democratia franceza?”, au strigat tinerii protestatari de…

- Emmanuel Macron nu are de gand sa renunțe la reforma pensiilor și nu da inapoi nici la presiunea strazii. Președintele francez a condamnat protestele violente de joi, cand 3,5 milioane de oameni au demonstrat in toata Franța și peste 400 de polițiști au fost raniți, scrie digi24.ro.

- Protestatarii au declanșat focuri de lumina și artificii in timp ce poliția a incercat sa-i impraștie cu gaze lacrimogene la Paris marți (21 martie), in timp ce demonstrațiile impotriva reformei pensiilor din Franța au continuat pentru a șasea zi. Mii de protestatari care denunța propunerea guvernului…

- Emmanuel Macron și-a incheiat calatoria in Africa, facand la finalul acesteia mai multe promisiuni de „ pe picior de egalitate”. Președintele francez Emmanuel Macron a spus ca a fost „clar in privința condamnarii M23” in timpul vizitei sale in Republica Democratica Congo – unde au avut loc cateva proteste…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat duminica de „ Corriere della Sera ” ca președintele Franței, Emmanuel Macron isi pierde timpul luand in considerare orice fel de dialog cu Rusia, relateaza Reuters . ”Va fi un dialog inutil. De fapt, Macron isi pierde timpul. Am ajuns…