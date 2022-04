Macron a fost atacat cu roșii la prima ieșire publică după ce a fost reales președinte In timpul vizitei intr-o piața de la periferia capitalei Paris, președintele Franței Emmanuel Macron a fost atacat cu roșii, fara a fi insa lovit direct, scrie BFMTV. Vizitata pieței din Cergy a fost prima ieșire printre francezi a lui Macron dupa ce a obținut al doilea mandat de președinte. Președintele francez a fost atacat cu roșii cherry in timp ce discuta cu cetațenii care au venit sa-l intampine. Șeful statului nu a fost insa lovit, echipa sa de securitate deschizand repede o umbrela. Incidentul a avut loc in timpul plimbarii sale pe culoarele aglomerate ale unei piețe din prefectura Val-d’Oise,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

