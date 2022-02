Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de distrugerea eforturilor de pace și a exclus orice concesie teritoriala intr-un discurs adresat națiunii in primele ore ale zilei de marți. Zelenskiy a avut aceasta intervenție publica dupa decizia Rusiei de a recunoaște in mod oficial ca independente…

- Rusia nu a luat nicio decizie de a ataca Ucraina, transmite Guvernul Germaniei, in contextul in care cancelarul Olaf Scholz se afla la Kiev, pentru o intalnire cu presedintele Volodimir Zelenski, inaintea unei vizite la Moscova, pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, potrivit Mediafax.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurari marti ca, la intalnirea pe care a avut-o luni, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin i-a promis „ca nu va mai exista o degradare sau o escaladare” in criza dintre Rusia si Occident pe tema situatiei din Ucraina, transmite AFP. „Pentru mine,…

- Președintele francez Emmanuel Macron se va intalni luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dupa care, pe 8 februarie, va discuta la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski despre situația de la granița Ucrainei, relateaza Reuters.Deplasarile liderului francez in cele doua…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa, citata de Agerpres. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia…

- Actuala criza ruso-occidentala isi are originea in "aroganta" americana dupa destramarea Uniunii Sovietice, a afirmat vineri ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, in ajunul celei de-a 30-a aniversari a demisiei sale, care a constituit sfarsitul oficial al URSS, informeaza AFP citata de Agerpres.…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…

- Vladimir Putin a criticat in fața lui Recep Tayyip Erdogan utilizarea de catre armata ucraineana a unor drone militare furnizate de Ankara, informeaza AFP.Putin susține ca utilizarea de catre fortele Kievului a unor drone militare de fabricatie turca de tip Bayraktar, care au servit inclusiv pentru…