Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile au depașit muzica și filmul. Cum te angajezi și ce salariu primești intr-o industrie cu afaceri de peste 188 mil. dolari in Romania Industria jocurilor video este una dintre cele mai mari din lume, iar joburile și specializarile s-au diversificat masiv in ultimii ani, in condițiile in care…

- Albert Balint, fiul lui Sile Camataru, cautat de Politie pentru o agresiune comisa in luna octombrie intr-un club din Timisoara a fost capturat in Bucuresti. Fiul lui Sile Camataru a incercat sa fuga de Politie la volanul unei masini cu numere straine.

- „La aceasta tabara am chemat cluburile care mai fac gimnastica masculina și care mai au copii de perspectiva. Activitatea este pe sfarșite, iar sambata vor pleca acasa. Consider ca a fost un foarte bun schimb de experiența pentru toți antrenorii, iar aceasta tabara a fost cel mai bun curs…

- Ministerul Sanatatii organizeaza in 8 decembrie concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se desfasoara in centrele universitare: Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara. Sunt 4.350 de locuri…

- Stiinta Explorari va intalni Unirea Dej, in etapa a sasea a Diviziei A1 de volei masculin. Partida se va disputa sambata, 16 noiembrie, de la ora 18, in Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare. Meciul Stiinta Explorari – Unirea Dej, considerat un derby zonal, va fi arbitrat de iesenii Ioan Gorban…

- Ministrul Cuc sustine ca fostul director Tarom este aservita unor grupuri de interese si o acuza ca se incurca in minciuni. "Tot acest joc in care a intrat acum nu poate aduce decat un prejudiciu de imagine TAROM si degringolada printre angajatii companiei, desi in iesirile publice sustine…

- Miercuri și joi, la Timișoara are loc un curs susținut de specialiști in comunicare de la București in ceea ce privește comunicarea intre cadre medicale și pacient. Sunt 15 cadre medicale in aceasta serie de curs, printre care trei medici, patru asistenți, in special personal tanar, care…

- Sambata, 19 octombrie, de la ora 20.00, pe scena clubului Capcana va urca din nou renumita trupa Timpuri noi pentru un concert de excepție! Incalzirea va fi asigurata de formația A Csajod din Cluj Napoca. Trupa Timpuri Noi s-a format in 1983, in București, devenind foarte cunoscuta in anii…