Unele greșeli sunt greu de inlaturat. Timp de peste 100 de ani, unul dintre cele mai faimoase situri arheologice din lume, Machu Picchu, a fost cunoscut sub un nume greșit, potrivit unui raport publicat in Nawpa Pacha: Journal of the Institute of the Andean Studies, noteaza CNN. Incașii care au construit orașul antic l-au numit probabil Huayna Picchu, se arata in raport.Huayna se traduce prin „nou sau tanar”, in timp ce Picchu inseamna „varf de munte” in limba indigena Quechua, a declarat Emily Dean, profesor de antropologie la Southern Utah University din Cedar City. Ea nu a fost implicata in…