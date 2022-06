MACHINE GUN KELLY lanseaza piesa more than life La scurt timp de la lansarea celui mai nou album, ce a ajuns nr. 1 in topuri, Machine Gun Kelly prezinta noul sau single, “more than life”, vineri, 10 iunie, prin intermediul Bad Boy/Interscope Records. Piesa prezinta un pop prodigy in ascensiune și prezinta darul lui MGK de a transmite o durere pasionala, in timp ce el iși analizeaza temerile legate de vulnerabilitatea cu acceptarea iubirii gasite in versuri. “more than life” va aparea ca o noua piesa pe ediția de vinil a albumului nr. 1 al MGK, care se va lansa pe 24 iunie. Pe langa anunțarea noii piese și a vinilului, era “mainstream sellout” atinge… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

