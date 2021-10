Măcelarii de canguri. Doi adolescenți șochează Australia Doi adolescenți australieni au fost inculpați marți, 12 octombrie, pentru ca au provocat moartea a 14 canguri uriași, animalele fiind lovite cu salbaticie. Faptele au avut loc intr-un oraș de pe litoral, la patru ore de mers cu mașina de Sydney. Cei doi baieți, ambii in varsta de 17 ani, au fost arestați dupa descoperirea, […] The post Macelarii de canguri. Doi adolescenți șocheaza Australia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia australiana a acuzat doi adolescenti de uciderea a 14 canguri intr-un oras de coasta, aflat la sud de Sydney, informeaza marti BBC, potrivit Agerpres. Localnicii au descoperit cangurii morti pe doua drumuri diferite din localitatea Batemans Bay sambata, ceea ce a declansat o ancheta a politiei.…

- Locuitorii vaccinați din Sydney vor ieși in sfarșit dintr-un lung blocaj Covid-19 pana la mijlocul lunii octombrie, au declarat luni, 27 septembrie, oficialii australieni, prezentand un „plan pentru libertate” in trei etape, pe masura ce numarul cazurilor a scazut in cel mai mare oraș din Australia,…

- Un baiat in varsta de trei ani a fost gasit in viata, luni, la trei zile dupa ce a disparut de pe proprietatea familiei sale, aflata intr-o zona rurala din statul New South Wales (NSW) din sud-estul Australiei, a anuntat politia locala, citata de DPA. Baiatul a fost observat dintr-un elicopter,…

- Doua milioane de australieni vor fi in carantina inca doua saptamani, au anuntat vineri autoritatile, in timp ce Coreea de Sud prelungeste si inaspreste restrictiile in vigoare, noteaza Agerpres. Pana la finalul lunii septembrie, Sydney se va afla in carantina, iar autoritatile au impus o…

- O femeie din Australia a gasit un șarpe de 3 metri la rafturile cu condimente ale unui supermarket din Sydney. Din fericire, Helaina Alati este antrenata in salvarea animalelor salbatice, a prins și a eliberat șarpele in salbaticie, scrie Digi24 . Helaina Alati, 25 de ani, era la cumparaturi intr-un…

- O femeie din Australia a gasit un șarpe de 3 metri la rafturile cu condimente ale unui supermarket din Sydney. Din fericire, Helaina Alati este antrenata în salvarea animalelor salbatice și a eliberat șarpele în salbaticie. Helaina Alati, 25 de ani, era la cumparaturi într-un…

- Numarul de pacienți care sunt internați in spital cu leziuni severe ale ficatului, cauzate de suplimente dietetice care promit dezvoltarea masei musculare sau pierderea in greutate, este in creștere, mai cu seama in Australia, dar nu numai. Unele persoane ajung chiar sa necesite transplant de ficat,…

- Australia a trimis sute de soldați in Sydney pentru a supraveghea aplicarea masurilor aspre de carantina decretate din cauza unui focar de infectare cu varianta Delta, care a dus pana acum la aproape 3.000 de infectari și 9 decese, relateaza BBC.