- Gruparea jihadista si-a inmultit atacurile in ultimele luni, in ciuda pierderii fiefurilor sale din Siria si loviturilor coalitiei internationale antijihadiste, care a anuntat vineri ca i-a ucis unul dintre lideri in cursul unui raid in care patru soldati americani au fost raniti.Potrivit televiziunii…

- Detinutii s-au rasculat luni, 6 februarie, intr-o inchisoare din Rajo, nord-vestul Siriei, in urma cutremurului, și putin 20 de detinuti au evadat din inchisoarea in care se afla in majoritate membri ai gruparii Stat Islamic, a transmis agenția France Presse, preluata de News.ro . In inchisoarea politiei…

- Potrivit sursei citate, doi jihadisti au fost ucisi in atacul din fosta ”capitala” a ”califatului” proclamat de Statul Islamic, relateaza AFP, preluata de News.ro.Administratia autonoma kurda a confirmat ca sase membri ai fortelor kurde de securitate au fost ucisi.Statul Islamic a revendicat atacul,…

- Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anuntat miercuri ca liderul gruparii Stat Islamic (SI), a carui moarte a fost anuntata mai devreme in cursul zilei de un purtator de cuvant al gruparii jihadiste, a fost ucis de rebeli din sudul Siriei. Americanii avertizeaza ca gruparea…

- Cel putin 31 de persoane, marea majoritate combatanti kurzi si soldati sirieni, au murit in raidurile armatei turce lansate sambata seara impotriva regiunilor kurde din nordul Siriei, potrivit unui ultimul bilant furnizat duminica de ONG-ul Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).