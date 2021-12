Stiri pe aceeasi tema

- Cinci oameni au murit dupa ce fortele de securitate din Myanmar au intrat cu masina in protestatari anti-junta, duminica dimineata, la Yangon, a relatat portalul local de stiri Myanmar Now citat de Reuters.

- Cel putin 13 civili au fost omorati din greseala in India dupa ce membri ai fortelor de securitate au deschis focul asupra unui camion si a unui grup de oameni care protestau impotriva acestui incident, au anuntat duminica oficiali guvernamentali citati de Reuters si AFP. Incidentul s-a produs…

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte trei au fost ranite, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs in satul Miorcani, din comuna Radauti Prut. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, un autoturism, in care se aflau cei cinci tineri, cu varste cuprinse intre…

- O explozie provocata de o scurgere de gaze intr-un restaurant a afectat grav joi o strada aglomerata dintr-un important oras din China, Shenyang (nord-est), facand cel putin trei morti si zeci de raniti, potrivit media oficiale, transmite France Presse. Incidentul a avut loc dimineata devreme…

- O masina parcata in apropiera unui restaurant din Capitala care este in proces de demolare a fost facuta zob. Incidentul s-a intamplat pe șantierul de pe bulevardul Grigore Vieru, iar martorii oculari au postat imagini pe retelele de socializare.