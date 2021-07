Macedonia de Nord: Patru foşti înalţi oficiali, condamnaţi pentru un atac asupra Parlamentului Un fost presedinte al Parlamentului din Macedonia de Nord, doi fosti ministri si un fost sef al serviciului de informatii au fost condamnati luni la pedepse care ajung pana la sase ani si jumatate de inchisoare pentru organizarea unui atac asupra Parlamentului in urma cu peste patru ani, relateaza AFP.



Mai multi deputati, printre care si Zoran Zaev, actualul premier social-democrat care se afla pe atunci in opozitie, au fost agresati violent atunci cand manifestanti nationalisti au patruns in Parlament pe 27 aprilie 2017.



