MACEDON TOFENI - romanul "NORA". Ceferistul de grad inalt de la regionala Cluj, MACEDON TOFENI, la origine rebrisorean, actualmente salaoan, dupa sotie zagrean, pictor cunoscut si apreciat, a debutat literar, recent, cu romanul "NORA", o poveste de mare intindere, ce se desfasoara pe mai multe planuri narative, cu personaje bine indivizualizate cu un destin bine conturat, determinat de t ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

