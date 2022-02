MacBook Pro de 13 inci cu procesor M1 – merită cumpărat? Apple a reimprospatat MacBook Pro de 13 inchi in noiembrie 2020, adaugand un cip „M1” proiectat chiar de companie, pentru a inlocui cipurile Intel anterioare. Cipurile M1 aduc imbunatațiri semnificative ale vitezei și eficienței. MacBook Pro 13 M1 este vandut alaturi de modelele de ultima generație M1 Pro și M1 Max de 14 și 16 inci și este considerat modelul entry-level din gama MacBook Pro. Iata principalele lucruri pe care trebuie sa le știi despre Apple MacBook Pro 13 M1 și de ce merita sa il cumperi. Proiectare MacBook Pro M1 continua sa prezinte același design pe care Apple il folosește… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La stația meteo Iezer s-a resimțit o noua temperatura cu minus record, anunța prefectura Maramureș. Indicele de racire a atins pragul de -32 de grade Celsius. In intreg județul a fost extrem de frig, iar stratul de zapada are pana la 55 de centimetri. -32 de grade Celsius la stația meteo Iezer Indicele…

- In noaptea de Revelion, in jurul orei 05.00, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Iași și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași au desfașurat o acțiune de amploare, pentru destructurarea unei grupari infracționale organizate, ce ar fi specializata in traficul internațional cu…

- „Tronurile” sunt deja una dintre marcile inregistrate ale CES 2021, diferite reprezentari putand fi observate in ultimii ani la cel mai important show de tehnologie din lume, precum „scaunul scorpion” din 2020. Anul acesta, LG Display vine in Las Vegas cu o noua idee, și mai eleganta ca cele de pana…

- Meteorologii au emis miercuri o avertizare Cod galben de ninsoare și vant puternic pentru Dobrogea, valabila pana joi la pranz. Sunt vizate de avertizare județele Tulcea și Constanța. In aceste zone vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ (10-15 l/mp) și…

- Cabinetul de miniștri a aprobat, in cadrul ședinței de astazi, proiectul de Hotarire cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnarii Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeana privind „Contractul de consolidare a statului și rezilienței pentru Republica…

- Deși suntem la sfarșit de an, nu am terminat inca review-urile de telefoane, iar unul dintre ultimele dispozitive din 2021 care au ajuns in mainile noastre este Motorola moto g60s, un terminal care se poziționeaza, ca preț, in zona de entry-level extrem de disputata de producatorii care vor sa fure…

- Ce MacBook sa cumperi in 2021? Care este cel mai bun și care este cel mai ieftin? (P) Ce MacBook sa cumperi in 2021? Care este cel mai bun și care este cel mai ieftin? Fie ca ai utilizat intotdeauna produse de la Apple sau pur și simplu cauți sa treci de pe Windows pe MacOS, trebuie sa cunoști opțiunile…

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, a venit cu unele precizari privind suportul acordat consumatorilor casnici in perioada rece a anului. Gavrilița a precizat ca va fi „o abordare complexa”, din motiv ca nu sunt date exacte care ar arata interdepndența dintre venitul populației și consumul de gaze. „Nu…