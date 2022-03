Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 12 februarie, are loc semifinala Eurovision Romania 2022, iar mai multe piese sunt propuse in acest an pentru concursul internațional. Iata unde iți poți vota piesa preferata in aceste zile.

- Au cantat, au vorbit și au indemnat la libertate, solidaritate și spirit liber! Trupa de buzoieni formata din Mihai Ripeanu, Dan Manciulea, Sorin Calin și Robert Tache a fost prezenta la matinalii Razvan și Dani, unde ei au propus ca piesa lor sa fie privita ca o eliberare de la tot ce inseamna restricții,…

- Dupa 19 ani de la lansarea hitului “Nu pot sa mai suport”, NICO a facut din nou echipa cu Cabron pentru noua ei melodie. Piesa “Oscar de dor” marcheaza lansarea celui de-al doilea single al celor doi artiști care au scris istorie in muzica romaneasca de la inceputul anilor 2000. “Publicul aștepta de…

- Andra a pregatit un cadou fanilor ei: un nou single cu videoclip, „Pas cu Pas”. Lansat chiar in ziua de naștere a soțului sau, Catalin Maruța, artista le transmite celor care o urmaresc pe Social Media și ii asculta muzica faptul ca piesa are semnificații profunde. Cantecul induce atmosfera ideala și…

- Asistentul Google , inclus in difuzoarele inteligente și dispozitivele Android de la Google, vine cu o funcție care va permite utilizatorilor sa redea diverse sunete ambientale. Medii precum ploaia și un șemineu pot fi recreate pentru o seara liniștitoare, iar zgomotul alb clasic ajuta la umplerea…

- Years & Years a lansat piesa “Sooner or Later”, ultimul single inaintea noului album – “Night Call”. Proiectul va fi disponibil incepand cu 21 ianuarie 2022 si va contine piesele “Starstruck” si “Sweet Talker” impreuna cu Galantis. “Sooner or Later” canalizeaza furia resimtita fata de barbatii care…

- 2022 incepe in forța pentru INNA care iși bucura fanii cu un nou album care se numește „Champagne Problems” și care are in total 15 piese. Prima parte lansata pe 7 ianuarie conține 8 piese, printre care “Fire and Ice”, Always On My Mind”, “Ready Set Go” și “Love Bizarre”. Intregul album a fost compus…

- Momentul solo al lui Nick Casciaro, din Finala x Factor 2021 i-a impresionat pe jurați. FInalistul din categoria Loredanei a transmis emoții puternice, cu piesa Who Wants To Live Forever de la X Factor 2021.