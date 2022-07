Stiri pe aceeasi tema

- A1 x J1 face echipa Mabel pentru “Deal Or No Deal”. In timp ce stilul lor unic de rap și parteneriatul infloritor este remarcat ca o caracteristica a lor distinsa, A1 x J1 continua sa creeze valuri in industrie cu rework-urile unor melodii pop clasice. De data aceasta, „Finders Keepers” a lui Mabel…

- Dupa o relație de 12 ani, Gerard Pique (35 de ani) și Shakira (45 de ani) s-au desparțit. In urma cu doua saptamani, artista a luat decizia de a emite un comunicat oficial prin care sa anunțe desparțirea, lucru care l-a luat prin surprindere pe fotbalistul Barcelonei. Jurnaliștii de la Marca scriu ca…

- Astazi s-a incheiat Evaluarea Naționala pentru absolvenții claselor a VIII-a, cu proba scrisa la Limba materna. In Bistrița-Nasaud 64 de elevi au susținut examenul in limba maghiara, iar 18 elevi – la germana. Examenul de Evaluare Naționala s-a incheiat astazi, cu proba scrisa la limba materna. In Bistrița-Nasaud…

- Examenul de Evaluare Nationala, sesiunea 14-30 iunie 2022, incepe, marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, la care sunt asteptati peste 155.000 de absolventi ai clasei a VIII care s-au inscris pentru sustinerea examenului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mabel face echipa cu 24kGoldn pentru piesa “Overthinking”. Melodia este insoțita de un videoclip viu care prezinta avantajele și dezavantajele unei petreceri fanteziste in casa. Conceput de Mabel in LA, cu echipa de producție Stargate (Rihanna, Katy Perry), „Overthhinking” este un hit neclintit de onest,…

- Primarul comunei Cotești, Ionel Dorel Bolovan a postat pe pagina sa de faceebok un mesaj adresat prietenului sau, primarul comunei Golești, Alexandru Zar, care trece prin momente grele dupa ce soția sa, Mariana, a decedat ieri dimineața. Sub denumirea „Soția prietenului meu“, primarul Ionel Bolovan…

- Renumitul artist britanic Ed Sheeran a lansat un remix al piesei "2step" in colaborare cu Lil Baby, iar videoclipul a fost filmat in Kiev, Ucraina inainte de izbucnirea conflictului armat, pe 24 februarie.Melodia originala a aparut pe cel de al cincilea album al sau, intitulat " " si lansat in anul…