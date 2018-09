Maarten Deboo, Wizmo.ro: Piata de platforme imobiliare din Romania este extrem de competitiva si destul de aglomerata, cu foarte multi newcommers

Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la intalnirea cu reprezentantii Ministerului Romanilor de Pretutindeni – eveniment gazduit zilele trecute de sala Palatului Administrativ din Resita si dedicat carasenilor interesati sa munceasca in strainatate –, senatorul Ionut Chisalita a salutat initiativa organizatorilor de a…

- Cel mai recent raport de piața realizat de Analize Imobiliare, platforma lansata și susținuta de Imobiliare.ro, releva incetinirea ritmului scumpirilor pe segmentul rezidențial, in contextul diminuarii cererii din partea potențialilor cumparatori și al reducerii volumului de tranzacții, transmite…

- Probleme pentru societatea care deține licențele pentru doua posturi TV și un site. Un asociat al firmei a facut demersurile necesare pentru ca diferendele sa se soluționeze in instanța. Clever Media Network SRL Cluj-Napoca (CUI: 30863569) a fost infiintata in noiembrie 2012, cu un capital social de…

- Nu este usor sa conduci o companie intr-un climat economic instabil, dar este si mai greu atunci cand nu gasesti nici macar suficienti angajati. In ultima perioada, auzim afirmatii potrivit carora somajul a scazut in Romania, insa trebuie sa avem in...

- Intr-un peisaj de afaceri mai degraba gri, dominat de la o vreme de stirile privind cresterea numarului afacerilor intrate in insolventa sau desfiintate, exista in continuare afaceri antreprenoriale care se incapataneaza nu doar sa reziste pe piata, ci si sa creasca de la an la an. In cele…

- Mihai Gadea a reacționat, dupa ce marți a aparut informația ca Antena 1 va fi vanduta. Realizatorul emisiunii ”Sinteza zilei”, a spulbertat orice zvon și a declarat ca postul de televiziune nu se vinde, iar aceasta știre este doar ”o manipulare grosolana”.Victor Ciutacu a EXPLODAT: atac DEVASTATOR…

- Date ingrijoratoare privind evolutia tranzactiilor imobiliare.Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in luna mai in Romania a fost 58.794, cu 5% mai mic decat in aceeasi luna a anului trecut, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI),…

- Romania are nevoie de adoptarea unei noi legi care sa transforme actualele fonduri de investiții, astfel incat acestea sa poata face plasamente in domenii variate, sub supravegherea autoritați in domeniu, reiese dintr-un comunicat al Organizației Profesioniștilor din Piața de Capital (OPPC).