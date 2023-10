”Lupul, paznic la oi. ”Un pădurar, prins la furat lemne din pădurea pe care o avea în grijă Un padurar a fost prins cu arbori taiati ilegal. In urma perchezițiilor efectuate, a fost gasita la padurar cantitatea de aproximativ 19 metri steri de material lemnos. Se pare ca, in incercarea a nu fi prins, barbatul ar fi luat lemnele de pe o parcela care nu era revendicata de nimeni și nu aparținea ocolului silvic. Avand in vedere ca se apropie iarna, iar frigul ii determina pe localnici sa-și cumpere lemne, un padurar din Mureș s-a gandit sa iși rotunjeasca veniturile vanzand lemnele furate din padure. Dupa mai multe saptamani in care padurarul a fost filat, oamenii legii i-au gasit dubița… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

