Lupte violente în Tripoli (VIDEO) Lupte intense au izbucnit in capitala libiana Tripoli in timpul nopții de vineri și au continuat și sambata dimineața. Luptele implica facțiuni rivale, care au desfașurat schimburi de focuri de arma intense, fiind auzite și mai multe explozii puternice, potrivit Reuters. Confruntarile au avut loc in centrul orașului Tripoli, au declarat martorii, pe fondul unei confruntari politice pentru controlul guvernului libian, care a determinat o mobilizare tot mai mare a grupurilor armate in jurul capitalei in ultimele saptamani. Imagini și inregistrari video postate online din centrul orașului, arata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

