Lupte grele pe frontul din Siria. Peste 90 de combatanţi au fost ucişi şi 170 răniţi, în ultimul asalt de la Idlib Ministerul rus al apararii a anunțat ca atacatorii au ocupat doua baze in timpul atacurilor. Agenția SANA anunța ca atacatorii au folosit, printre altele, mașini-capcana. La atac au participat aproximativ 600 de rebeli. Se presupune ca si pierderile acestora au fost considerabile, numarul celor ucisi fiind estimat la 50, iar al ranitilor la 90. Astfel, in total, ar fi vorba de aproape 100 de morti in acest ultim asalt asupra Idlibului. Idlib este ultimul teritoriu sirian controlat de rebeli, iar mii de persoane au fost nevoite sa paraseasca provincia in ultimele saptamani din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anunțat joi ca sute de rebeli sirieni au lansat mai multe atacuri in provincia siriana Idlib, iar 40 de militari sirieni au fost uciși și alți 80 au fost raniți in urma ofensivelor, informeaza agenția Interfax, citata de Reuters și preluata de Agerpres.De asemenea,…

- Doisprezece militari sirieni si 50 de insurgenti au fost ucisi in confruntari produse in ultimele 24 de ore in provincia Idlib, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de postul Al-Arabiya prelauta de mediafax.Confruntarile s-au soldat cu moartea a 12 militari sirieni si ranirea a 24, in…

- ​Doisprezece militari sirieni si 50 de insurgenti au fost ucisi în confruntari produse în ultimele 24 de ore în provincia Idlib, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de Mediafax.Confruntarile s-au soldat cu moartea a 12 militari sirieni si ranirea a 24, în ultimele…

- Ministerul de Externe din Iran l-a convocat duminica pe ambasadorul Marii Britanii, Rob Macaire, acuzandu-l ca a participat cu o zi in urma la o "demonstratie ilegala", in timp ce la Teheran au avut loc noi proteste la doua universitati dupa doborarea unui avion ucrainean de catre armata iraniana, relateaza…

- Cel putin trei combatanti loiali regimului lui Bashar al-Assad au fost ucisi intr-un atac atribuit Israelului, tintind pozitii siriene, la periferia Damascului, a anuntat luni un ONG, relateaza AFP.

- București: Marș in memoria eroilor Revoluției din 1989 Foto: Arhiva. Bucurestenii se aduna în Piata Victoriei pentru a participa la un mars în memoria eroilor ucisi în timpul Revolutiei din decembrie 1989. Apelul a fost lansat de mai multe organizatii internationale si comunitati…

- Turcia a stopat inaintarea armatei sale dupa ce a incheiat acorduri cu SUA si Rusia privind retragerea YPG la cel putin 30 km fata de granita Siriei cu Turcia. Satul Suluk, unde a avut loc explozia de duminica, se afla la 10 km de granita. Un camion de mici dimensiuni a explodat in fata unei brutarii.…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat joi fortele kurde ca au ucis 11 combatanti sirieni sustinuti de Ankara, incalcand acordurile de creare a unei "zone de securitate" in nord-estul Siriei, transmite AFP. "In aceasta dimineata, 11 membri ai Armatei Nationale Siriene au cazut ca martiri",…