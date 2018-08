Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata miercuri intr-o explozie produsa in apropierea unui centru educativ situat intr-un cartier siit din vestul capitalei afgane Kabul, au anuntat oficiali locali, relateaza AFP. "Din pacate, exista victime. Natura exploziei nu este inca cunoscuta", a declarat…

- 'Aproximativ 100 de membri ai fortelor de securitate si-au pierdut viata, precum si intre 20 si 30 de civili', a afirmat ministrul intr-o conferinta de presa la Kabul. In randul talibanilor, '194 de combatanti inamici, intre care 12 comandanti principali, au fost ucisi si 147 au fost raniti',…

- "Acest bilant ar putea evolua", a precizat luni un purtator de cuvant, Najib Danish. Atacul a fost revendicat de jihadisti din Statul Islamic (SI). Intre victime, biroul AFP il plange pe unul dintre colaboratorii sai, soferul Mohammad Akhtar, in varstade 31 de ani, tatal a patru copii, inclusiv un bebelus…

- Cel puțin 14 persoane au murit, iar alte 50 au fost ranite intr-o explozie puternica provocata de un kamikaze la aeroportul din Kabul, tocmai cand vicepreședintele afgan Abdul Rashid Dostum s-a intors in țara dupa un an de exil in Turcia, relateaza Reuters. Generalul Abdul Rashid Dostum a scapat nevatamat.

- Cel putin sapte persoane au fost ucise duminica la Kabul intr un atac sinucigas comis la ora incheierii programului in apropierea ministerului Dezvoltarii Rurale, unde se aflau prezenti consilieri straini, transmite AFP, care precizeaza ca atentatul a fost revendicat de gruparea Stat Islamic SI , potrivit…

- Cel putin opt persoane au fost ucise, iar alte 18 ranite,luni, la Kabul, intr-un atentat sinucigas revendicat de gruparea Statul Islamic vizand o adunare a unor lideri religiosi care tocmai proclamase o fatwa impotriva terorismului cu mai putin de o ora inainte, relateaza AFP. Cel putin opt persoane…

- Atentatul s-a produs luni in vestul capitalei afgane Kabul, unde avea loc o adunare a clericilor musulmani pentru denuntarea terorismului si apeluri la pace, transmit Reuters si AFP, citand surse oficiale. Un atacator sinucigas a detonat un dispozitiv exploziv in apropierea clericilor care…

