Nemultumirea populatiei a crescut odata cu degradarea rapida in ultimele saptamani a situatiei socio-economice si cu incapacitatea autoritatilor de a forma un guvern, la peste doua luni dela demisia premierului Rafic Hariri.

Violentele au inceput in fata uneia dintre intrarile principale in parlament, in centru Berutului. Contestatarii i-au atacat pe politistii din fortele speciale, amplasati in spatele unor barricade. Manifestantii, unii purtand masti, au aruncat cu diverse obiecte, in special cu pietre, indicatoare si crengi.

Politistii au reactionat folosind tunuri de apa si…