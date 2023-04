Lupte acerbe în Sudan: Străinii sunt evacuați Diplomati si cetateni din SUA, Marea Britanie, Franta si China vor fi evacuati din Sudan pe cale aeriana, in timp ce luptele continua, potrivit unui comunicat al armatei sudaneze, citat de BBC. Seful armatei, Fattah al-Burhan, a fost de acord sa faciliteze si sa asigure evacuarea lor „in urmatoarele cateva ore”, se mentioneaza in comunicat. El se afla intr-o lupta acerba pentru putere cu liderul unei factiuni paramilitare rivale, „Fortele de Sprijin Rapid” (FSR). Planurile precedente de evacuare a cetatenilor straini nu au fost puse in aplicare din cauza problemelor legate de securitate. Un comunicat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

